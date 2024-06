Homem é preso após tentar fazer empréstimo com documento falso no AM

Rio Preto da Eva (AM) – Carlos Alberto da Silva Leitão Filho, de 26 anos, foi preso em flagrante na terça-feira (18), por falsidade ideológica, uso de documento falso e falsificação de documento particular. Ele foi preso no momento em que tentava fazer um empréstimo em um banco do município de Rio Preto da Eva, utilizando uma falsa identidade.

Conforme o delegado Antônio Rondon, titular da unidade policial, a equipe de investigação foi acionada por um funcionário da agência bancária, que desconfiou do documento apresentado pelo indivíduo.

“O homem tentou fazer um empréstimo com uma identidade que apresentava sinais de adulteração na foto da cédula. Em razão dos fatos apresentados, a equipe policial o conduziu à delegacia, onde foi constatado a falsidade documental”, disse Rondon.

Segundo o delegado, a prisão de Carlos Alberto reforça o combate da Polícia Civil ao crime de estelionato e a outros também, praticados em Rio Preto da Eva.

“É preciso reiterar o compromisso de combate à criminalidade e, também, agradecer o apoio da população em denunciar fatos criminosos. Garantimos que a identificação dos denunciantes é mantida em anonimato e sigilo irrestritos”, ressaltou o delegado.

Carlos Alberto da Silva Leitão Filho responderá por falsidade ideológica, uso de documento falso e falsificação de documento particular e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

