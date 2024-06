VÍDEO: Eliminação no Big Brother Argentina vira caso de polícia após tentativa de invasão

Após uma participante do Big Brother Argentina ser eliminado, vários fãs do programa tentaram invadir a sede do reality show

A eliminação da participante Juliana “Furia” Scaglione, do Big Brother Argentina, nesta quarta-feira (19), causou uma confusão generalizada, pois os fãs do programa tentaram invadir os estúdios do reality show.

A sister foi eliminada com 62% dos votos, mas a revolta se deu porque a participante descobriu um câncer em abril e, mesmo assim, continuou no confinamento enquanto acompanhava o diagnóstico de leucemia. Além disso, ela passa por problemas financeiros desde a morte de sua mãe, em 2019, em decorrência de um câncer.

Com a eliminação, a polícia foi chamada para conter o protesto nas portas da emissora Efe, em Buenos Aires, que pedia o retorno da sister. A participante Juliana “Furia” saiu do programa sob escolta policial. O valor do prêmio do Gran Hermano equivale a cerca de R$ 115 mil.

Eliminação no Big Brother Argentina vira caso de polícia



Big Brother: participante descobre câncer durante o reality

Juliana “Furia” Scaglione, de 33 anos, recebeu o diagnóstico de leucemia após realizar exames para investigar uma infecção urinária. “Não é brincadeira, não é piada”, disse ao dar a notícia para os colegas.

“Eu tenho leucemia no estágio um. Não preciso tratá-la, apenas tirar sangue todos os meses. Pode ser que aos 40 anos eu tenha estágio três e estarei ferrada”, completou.

Furia seguiu: “Fiquem tranquilos, estou bem, senão não poderia estar aqui. Minha ideia é seguir em frente com tudo isso, que é a minha vida. Quero que fique claro que esse jogo não fez nada para eu estar assim hoje”.

Juliana ainda justificou que a causa pode ser emocional, por conta de problemas pessoais. “Acho que foi tudo que aguentei com minha família, a raiva que tenho, as coisas que não perdoei e que tenho que me libertar e curar, tenho que deixar ir”, ponderou.

*Com informações do Metrópoles

