“Divertida Mente 2” estreia nesta quinta-feira (20) e EMTEMPO sorteia ingressos

Com a mesma magia que encantou o público em 2015, quando levou para casa o Oscar de Melhor Animação, “Divertida Mente 2” retorna ainda mais emocionante às telas do cinema, navegando pela mente de Riley, que agora enfrenta as turbulências da adolescência.

O filme estreia nesta quinta-feira (20) em Manaus e, numa parceria com a rede Cinépolis do Shopping Ponta Negra, o EM TEMPO irá sortear um par de ingressos para um dos 22 horários disponíveis. Quem for assistir ao filme no sábado ou no domingo, dias 22 e 23 de junho, ainda vai receber gratuitamente algodão doce com as cores dos personagens. A ação inicia a partir das 15h, no piso L3, próximo ao cinema. O brinde tem quantidade limitada e será distribuído conforme o estoque.

Para a experiência ficar ainda mais interativa, um espaço instagramável, com o tema do filme, ficará à disposição no Shopping Ponta Negra, onde cada fã poderá escolher com qual personagem mais se identifica. O embarque nessa emocionante viagem pela mente de uma adolescente em crescimento está disponível em sessões que iniciam às 13h45 e vão até 21h, com opções de salas VIP e 3D.

Em “Divertida Mente 2”, enquanto as emoções alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho continuam a guiar as reações de Riley, novas emoções, como ansiedade, tédio, inveja e vergonha se juntam ao elenco, adicionando camadas de complexidade. O filme promete ser um verdadeiro “tour” sobre as emoções da adolescência, explorando sensibilidade e humor, e os desafios universais de crescer.

A animação promete encantar tanto crianças quanto adultos, oferecendo reflexão e identificação para todos os públicos, reafirmando o legado da Pixar de criar histórias que mexem com espectadores de todas as idades.

Sorteio

As regras do sorteio serão informadas nesta sexta-feira (20) pelo Instagram do EM TEMPO . O sorteio também será na sexta, para os ganhadores terem o privilégio de assistir o filme no sábado e, além de se emocionar com a história, ainda saborear um delicioso algodão doce por cortesia do Cinépolis Ponta Negra para curtir as novas aventuras Riley e os sentimentos Alegria, Tristeza, Raiva, Medo, Nojinho, Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha.