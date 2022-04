Manaus é inserida no novo Mapa do Turismo Brasileiro

O Mapa do Turismo reúne municípios com real vocação turística ou que são impactados pelo setor de viagem

Manaus (AM)- O Ministério do Turismo (MTur) divulgou, na última segunda-feira (28), o novo Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento que reúne municípios que adotam o setor como estratégia de desenvolvimento e identifica as necessidades de investimentos e de ações para a promoção de cada região turística do país.

No Amazonas, 26 municípios estão registrados, incluindo Manaus. No total, 2.542 cidades distribuídas em 322 dessas regiões foram incluídas no mapa 2022.

O mapa está disponível no site www.mapa.turismo.gov.br , e de acordo com o Mtur, o objetivo é nortear a definição de políticas públicas, incluindo a destinação de recursos para obras de infraestrutura e oferta de cursos de qualificação profissional para o setor.

“Essa é mais uma importante conquista para Manaus, e conforme pedido do prefeito David Almeida, estamos trabalhando para inserir a capital amazonense no mercado mundial do turismo. Através do mapa, a cidade será beneficiada diretamente com ações e recursos do Ministério do Turismo, ampliando o desenvolvimento da atividade turística local”, destacou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira.

A diretora de Turismo Manauscult, Oreni Braga, explica que o Mapa do Turismo reúne municípios com real vocação turística ou que são impactados pelo setor de viagem, e destaca ainda, a importância da Prefeitura de Manaus, para que a capital fosse reconhecida pelo Mtur.

“É importante destacar que dentre os vários critérios que o ministério adota para que o município se credencie e seja contemplado no Mapa Turístico, um deles é criar uma secretaria ou órgão correlato que seja responsável pelo setor e que constitua seu Conselho Municipal de Turismo, colegiado que chancela as ações da Política Municipal de Turismo adotadas pela prefeitura” ressaltou Braga.

Atrelado aos projetos inovadores na área, a Prefeitura de Manaus vem trabalhando a contratação de consultoria especializada para a Elaboração do Plano Municipal de Turismo Sustentável de Manaus, o Plano Estratégico de Marketing, com a definição da “Marca Manaus” e o Termômetro do Turismo de Manaus, visando adotar uma Política Municipal de Turismo pautada em estudos e indicadores que possam nortear a tomada de decisão do gestor e do Conselho Municipal de Turismo.

