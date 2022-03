Parintins recebe 2ª edição do “Turismo em Movimento”

Parintins (AM) – Nos dias 23 e 24 de março, a cidade de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) vai sediar a segunda edição de 2022 do “Turismo em Movimento”, evento promovido pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amazonas (Sebrae/AM).

A ação tem o objetivo de promover o ordenamento do setor turístico, além de potencializar negócios por meio do contato entre empresários da capital e do município onde o evento é realizado.

A programação do primeiro dia acontecerá no Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo, das 9h ao meio-dia e das 14 às 18h.

No segundo dia, ocorrerá no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), das 9h ao meio-dia, apenas com atendimentos do Cadastur, sistema do Ministério do Turismo (MTur) de cadastro de pessoas físicas e jurídicas atuantes na atividade turística.

Janailton Falcão/Amazonastur

O evento também deve alcançar prestadores de serviços turísticos das cidades de seu entorno, como Maués, Barreirinha, Nhamundá e Boa Vista do Ramos.

A ação também conta com a parceria da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) e da Prefeitura de Parintins

O evento terá atendimento aos prestadores de serviços turísticos de Parintins que desejam regularizar o seu cadastro junto ao MTur, por meio do Cadastur; orientação empresarial para financiamentos e outros serviços de regularização; Sessão de Negócios com operadores de Manaus; e reunião com o trade e associações.

Em 2021, o “Turismo em Movimento” realizou seis edições e promoveu mais de R$ 2 milhões em negócios nos seis municípios onde o evento foi realizado.

Para este ano, o objetivo é inovar no formato e alcançar novos municípios.

*Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Janailton Falcão/Amazonastur

