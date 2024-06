Mais de 3 mil objetos foram esquecidos no Aeroporto de Manaus

Manaus (AM) — Travesseiros de pescoço, instrumentos musicais, equipamentos eletrônicos e até temperos culinários. A variedade de itens esquecidos no Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes é grande e, em dois anos, mais de três mil objetos foram catalogados.

Quem viaja esquecendo ou perdendo seus pertences, pode fazer a consulta no balcão de informações do terminal de passageiros, pelo e-mail [email protected], ou pelos telefones (92) 3652-1212 e (92) 3652-1317.

Ao todo, cerca de 3,5 mil itens já foram esquecidos no aeroporto e, em apenas 40% dos casos, os proprietários entraram em contato e conseguiram fazer o resgate junto à Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, integrante da VINCI Airports. Todo objeto localizado na área do aeroporto e encaminhado para o setor de Achados e Perdidos é catalogado registrando as características, data, hora e local onde foi encontrado.

Os passageiros que perderam ou esqueceram algo no aeroporto têm um prazo determinado para fazer a busca, que, em média, é de até três meses. Itens perecíveis, como alimentos e temperos, são armazenados por até 24 horas. Já equipamentos eletrônicos podem ficar armazenados por um período maior, de até seis meses. Documentos pessoais são repassados à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e cartões de crédito ou de banco são destruídos após 15 dias. Depois de superado o prazo de espera pelo resgate, os objetos são doados para instituições beneficentes ou descartados.

Os documentos de identificação pessoal lideram a lista de objetos que são perdidos no Terminal de Passageiros de Manaus, estando, também, entre os que são menos procurados por seus proprietários. Quadros e fotografias, instrumentos musicais como violão, bengalas e até mesmo televisores, também já foram deixados no terminal de passageiros.

A empresa Manaus Airport destaca que, ao solicitar um produto na seção de “Achados e Perdidos”, é preciso fornecer todas as particularidades do objeto, como cor, marca e formato, por exemplo, além do dia em que esteve no terminal.

