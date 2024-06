VÍDEO: Leonardo diz que aprova namoro de Bruna Marquezine com o filho João Guilherme

Em entrevista à Record Brasília na quarta-feira (19), o cantor Leonardo afirmou que aprova o namoro entre seu filho João Guilherme e a atriz Bruna Marquezine.

O sertanejo afirmou que considera um “presente de Deus” o fato de ter a estrela de “Besouro Azul” e “I Love Paraisópolis” como nora.

“Aprovadíssima”, disse o goiano. “Estou achando ótimo. Eu não sonhava nem em conhecer a Bruna Marquezine, agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus.”

João Guilherme e Bruna Marquezine já foram vistos inúmeras vezes juntos, inclusive trocando beijos no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, no sábado (15). O casal, no entanto, nunca chegou a assumir publicamente a relação.

Os familiares dos dois, por sua vez, se ocuparam da função. A influenciadora Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe e cunhada de João Guilherme, foi a primeira e comentou, durante o “Sabadão”, do SBT, que foi ao ar no dia 1º de junho, que Bruna já estava “um pouco na família”.

Quando questionada pela revista Marie Claire, Naira Ávila, mãe do ator de 22 anos, revelou que João Guilherme “está feliz” com o relacionamento.

*Com informações da CNN Brasil

