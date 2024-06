Manaus ganha o novo Cine Carmen Miranda

Projeto de Michel Guerrero, apoiado pela Lei Paulo Gustavo, inaugura dia 27, ao lado da praça do Congresso, com exibições gratuitas de filmes

Manaus (AM) – A magia dos cinemas de rua do Centro de Manaus dos anos 80 está de volta. O novo Cine Carmen Miranda inaugura dia 27 de junho com filmes de arte, clássicos e o melhor do cinema brasileiro e filmes amazonenses. É o símbolo de memória e arte, homenageando os antigos cinemas do Centro, com sala e capacidade para aproximadamente 50 lugares, que funcionará à Rua do Congresso, n.º 10, no entorno da Praça do Congresso, Centro, (Portão laranja, próximo à Biblioteca Pública Municipal). A noite de inauguração é para convidados.

O novo cinema cult funcionará nas dependências do Instituto Cultural Hileia Amazônica, de quinta a sábado, em horários diversos, a partir das 17h, com acesso sempre gratuito à população, tendo a duração prevista de seis meses, até dezembro de 2024, conforme aprovação na Lei Paulo Gustavo 2023. Um bar-café atenderá o público, no foyer do espaço cultural.

A volta do Cine Carmen Miranda configura homenagem ao selo Empresas de Cinema de Arte, dos empresários Joaquim Marinho (in memorian) e Antônio Gavinho, entre outros gestores da sétima arte no período. O antigo Cine Carmen Miranda funcionou entre 1986 e 1992, na rua Joaquim Sarmento, no Centro de Manaus.

O cinema terá característica de cineclube, com determinadas sessões especiais e temáticas, na abordagem de debates e discussões com especialistas contratados, além de deixar o espaço sempre aberto, após a exibição do filme, para um debate espontâneo, a partir das iniciativas da plateia.

Programação

O público poderá conferir na primeira semana, na sexta (28) e sábado (29), ciclos temáticos. O dia 28 de junho é marcado pelo dia do orgulho LGBT e a curadoria do Cine Carmen Miranda destacou dois filmes que travam discussões do gênero, em diferentes épocas. A primeira fita será ‘A caixa de Pandora’, de 1929, com a atriz Louise Brooks, em que a condição lésbica é uma das primeiras exposições sobre o tema na história do cinema. Já, às 19h30, é a vez do francês ‘Três noites por semana’ (2022), que narra a história de um heterossexual casado que passa a se relacionar com um rapaz que dá vida a uma dragqueen.

O sábado (29) terá debate com o professor e historiador Jorge Bandeira, a partir das 18h, sobre ‘Os primeiros filmes: a cena muda’. Durante 75 minutos, o público poderá conferir as primeiras iniciativas cinematográficas, de 1895 a 1928, com 10 filmes selecionados, de realizadores como Auguste e Louis Lumière, Alice Guy Blaché, Georges Méliès e Gregory La Cava, entre outros. Após a exibição, Jorge Bandeira mediará o debate em torno da importância destes filmes e outros para a construção da indústria do cinema, em diferentes aspectos. A troca terá a duração de 60 minutos.

A agenda do Cine Carmen Miranda está aberta para adesão de escolas e artistas independentes, na formatação de ciclos artísticos e educacionais. O novo Cine Carmen Miranda tem apoio cultural da Lei Paulo Gustavo Amazonas, Conselho Estadual de Cultura do Amazonas (Conec), Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, por meio do Governo do Amazonas, Ministério da Cultura, Governo Federal, Alliance Française Manaus e Centro Cultural Hileia Amazônica.

*Com informações da assessoria

