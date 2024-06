Sétima edição do ‘Manaus Mais Cidadã’ será realizado neste sábado (22), na Zona Oeste

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus realizará no próximo sábado (22), a partir das 8h30 até as 14h, a 7ª edição do mutirão de serviços ’’Manaus Mais Cidadã’’. Desta vez, os mais de 30 parceiros se reunirão na escola municipal Santa Elvira Borges, localizada na rua 23 de Dezembro, nº 70, Compensa, zona Oeste da cidade.

No espaço, secretarias municipais, estaduais, Organizações de Sociedade Civil (OSC) e outras entidades do poder público oferecerão à população mais de cem serviços totalmente gratuitos. O evento tem como principal objetivo proporcionar à população da região o acesso a serviços essenciais de forma totalmente gratuita, além de promover o bem-estar da comunidade.

“Nosso compromisso é estar perto da população, levando serviços essenciais e garantindo que todos tenham acesso a seus direitos. O ‘Manaus Mais Cidadã’ é uma oportunidade para resolver pendências e melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos”, afirma a titular da Semasc, Dermi Rayol.

Entre os serviços oferecidos, destacam-se os relacionados ao Cadastro Único, seja na atualização ou inserção, serviços de saúde (dentista, oftalmologista, ginecologista, vacinação, pediatra, entre outros), emissão de documentações básicas, como 2° via de Certidão de Nascimento e CPF, além de inscrição para programas sociais do governo federal, entre outros.

Parceiros

Coordenado pela Semasc, o programa “Manaus Mais Cidadã” conta com o apoio das secretarias municipais de Saúde (Semsa), do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças Climáticas (Semmasclima), de Limpeza Urbana (Semulsp), de Infraestrutura (Seminf), de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), de Administração e Planejamento (Semad), de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), de Relações Institucionais e Promoção de Igualdade Racial (Semuripir) e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

Também participam equipes da Fundação Manaus Esporte (FME), da Fundação Municipal de Cultura, Eventos e Turismo (Manauscult), do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), da Fundação Dr. Thomas (FDT), da Casa Militar e da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

A ação conta ainda com a parceria da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), da Amazonas Energia, do Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas (Detran-AM), da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), da Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Amazonas (Arpen-AM), das agências da Organização das Nações Unidas (ONU) com escritórios em Manaus e Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

*Com informações da assessoria

Leia mais

‘Manaus Mais Cidadã’ realiza 6ª edição e ultrapassa 20 mil atendimentos em um dia

‘Manaus Mais Cidadã’ registra cerca de 20 mil atendimentos em comunidade da Zona Oeste

Comunidade indígena do Parque das Tribos é recebe serviços de cidadania em Manaus