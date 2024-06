Peixe de 3 olhos dos Simpsons é pescado na Groelândia

“Os Simpsons” acertaram mais uma vez. A série que, ao longo de seus 35 anos de existência, ficou conhecida por “prever o futuro”, teve mais uma de suas previsões bizarras concretizadas. Uma cena de um episódio da segunda temporada, onde aparece um peixe de três olhos, viro realidade.

No episódio, chamado “Dois carros em cada garagem e Três olhos em cada peixe”, Marge Simpson está cozinhando para o chefe do marido, o Sr. Burns, como parte de sua campanha para se tornar prefeito de Springfield. No entanto, o bilionário fica em choque quando Marge revela o peixe de três olhos no seu prato – um produto da poluição causada pela usina nuclear do magnata.

Na vida real, no entanto, o peixe de três olhos foi fisgado na Groelândia, por pescadores locais. A notícia ganhou as redes sociais e virou notícia no jornal britânico “Daily Mirror”, esta semana.

O desenho já fez outras previsões, como a chegada de Donald Trump à presidência dos EUA a uma misteriosa mensagem do 11 de Setembro. A atração televisa ganhou fama por se antecipar a eventos importantes ou triviais.

Lei mais

Os Simpsons participam da Semana de Moda em Paris; confira

Peppa Pig introduz seu primeiro casal lésbico no desenho