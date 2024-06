Amazonas amplia faixa etária para vacina contra dengue; confira idades

As vacinas contra dengue com vencimento em 30 de junho e 31 de julho de 2024 podem ser aplicadas na faixa etária de 04 a 59 anos de idade, a partir desta sexta-feira (21). A decisão da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) acontece para evitar a perda de doses de imunizantes contra a doença. As orientações técnicas relativas à Campanha de Vacinação Contra a Dengue em 2024 podem ser acessadas https://abre.ai/j4wp.

A estratégia segue orientação do Ministério da Saúde e a operacionalização da ampliação da faixa etária para a vacinação é de responsabilidade dos municípios, por meio das Secretarias Municipais de Saúde.

A orientação está direcionada para as seguintes cidades: Autazes, Barcelos, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Manaquiri, Manaus, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira.

A secretária estadual de Saúde, Nayara Maksoud, ressalta que o Governo do Amazonas está atento à questão da imunização, para garantir que todos tenham acesso ao serviço, que não haja desperdícios e que, cada vez mais, cresça o índice de pessoas que buscam a prevenção, através da vacinação.

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Tatyana Amorim, salienta que a estratégia é uma medida temporária aplicável apenas às vacinas com prazo de validade próxima nas cidades que dispõem deste insumo.

“Quem receber a primeira dose precisa completar o esquema vacinal de duas doses. Ao decidir pela ampliação, as secretarias municipais de saúde devem observar a estratégia a partir da disponibilidade das doses em estoque”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

