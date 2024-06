Manaus recebe pela primeira vez a feira multissetorial ‘Expo MultiMix’

Essa é a 15ª edição da feira e reúne expositores que atuam nas regiões Sul e Sudeste do Brasil

Manaus (AM) — A feira multissetorial “Expo MultiMix” vai ser realizada pela primeira vez em Manaus. O evento tem como público-alvo lojistas e empreendedores da capital amazonense e está marcado para ocorrer nos dias 25, 26 e 27 de junho, no Centro de Convenções Vasco Vasques, bairro Flores, na Zona Centro-Sul.

A entrada é gratuita, mas está sujeita a apresentação de CNPJ da empresa para credenciamento, que pode ser realizado no dia do evento ou no site expomultimix.com.

Ao todo, 70 estandes serão montados para apresentar serviços oferecidos de várias marcas, como brinquedos, artigos para bebês, artigos para festas, decoração, entre outros. Essa é a 15ª edição da feira e reúne expositores que atuam nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, facilitando a troca de experiências entre lojistas.

A diretora da Oficina d‘Ideias e realizadora do evento, Ana Paula Fernandes, destacou que a feira é o lugar onde as indústrias e importadores de todo o Brasil se reúnem para oferecer produtos aos lojistas, que têm a oportunidade de escolher, experimentar e estabelecer conexões.

“É uma maneira pela qual os lojistas de Manaus podem aproveitar ao máximo essa chance única de obter os melhores preços e produtos para seus estabelecimentos, visando obter maior rentabilidade e lucratividade”, disse.

Feira ‘Expo Multimix’

A Expo MultiMix visa oferecer um encontro entre clientes locais, criação de novos negócios e o fortalecimento de vínculos com clientes antigos.

Leia mais:

Desenrola Pequenos Negócios renegocia R$ 16,8 milhões em dívidas no Amazonas

Faturamento do Polo Industrial de Manaus cresce 10,46% em 2024