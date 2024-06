Homem é esfaqueado na frente de casa no Monte das Oliveiras, em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Roberto Menezes Vasconcelos, 43 anos, foi morto a facadas na calçada de sua casa, localizada na rua Rua Felipe II, conjunto Cidadão XII, do bairro do Monte as Oliveiras, Zona Norte de Manaus, durante a noite desta sexta-feira (21).

Segundo informações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a vítima estava em frente a sua residência, quando um suspeito ainda não identificado se aproximou e desferiu facadas contra o peito de Roberto.

O homem ainda chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Platão Araújo, mas devido a gravidade de seus ferimentos, acabou morrendo.

A motivação do crime não foi esclarecida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

