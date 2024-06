VÍDEO: dona de motel desmente boatos sobre câmeras escondidas em quarto

Manaus (AM) – Após ser acusada de manter câmeras escondidas dentro do quarto de um motel localizado na avenida Buriti, Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus, a dona do estabelecimento se pronunciou e desmentiu as acusações que recebeu.

De acordo com proprietária, o local que o acusador informou que teria câmeras, na verdade era um led infravermelho do controle da televisão. Já na torneira do banheiro, outro ponto que haveria câmera, se trata de um parafuso.

Na sexta-feira (21) passou a circular, nas redes sociais, o vídeo de um cliente que acusa o motel de ter instalado câmeras escondidas nos quartos do estabelecimento.

Leia mais

Casal encontra câmera escondida dentro de tomada em motel

Dono instala câmera para vigiar gato, pet descobre e vídeo viraliza; veja

Casal filmado fazendo sexo em banheiro de imóvel processa Airbnb