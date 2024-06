Burro que lidera veados é suspeito de matar leão nos Estados Unidos

Animal estava desaparecido havia cinco anos e foi avistado com comportamento de guia do grupo

Um burro que estaria se comportando como líder de veados é suspeito de ter matado um leão-da-montanha na Califórnia, nos Estados Unidos. As informações são de redes norte-americanas CNN, CBS News e ABC News.

O animal estava desaparecido havia cinco anos, quando fugiu depois de ter sido assustado por um predador. O animal, conhecido como Diesel, foi avistado recentemente em meio a outros veados.

O leão morto foi localizado na mesma região onde estava Diesel. O bicho tinha sinais de ataques com características de um animal com cascos.

Populares acreditam que o burro possa ter matado o leão para defender os veados com os quais andava. O atleta Max Fennel fez registros do burro junto com os veados. Ele acredita que o bicho era o líder, pois os veados seguiam os movimentos de Diesel.

As imagens do burro em meio aos veados foram gravadas por Fennel e compartilhadas no perfil dele em uma rede social.

Dave e Terrie Drewry são os donos de Diesel. Eles afirmaram a um veículo de comunicação local que chegaram a desistir de procurar o burro.

“Criaturas completamente diferentes, mas aprendem a se dar bem e a ser a família um do outro. Pegá-lo seria quase impossível. Ele é realmente um burro selvagem agora e está vivendo a vida dos seus sonhos. Ele está lá fora fazendo o que foi criado para fazer, e foi um conforto saber que ele está bem”, disse Terrie à CBS News.

*Com informações do Metrópoles

