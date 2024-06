Caso Djidja: família de ex-sinhazinha e gerente do salão trocam de advogado de defesa

Manaus (AM) – O advogado Mozarth Bessa, que representa o coach Hatus Silveira, também assumiu a defesa de Ademar e Cleusimar Cardoso, irmão e mãe de Djidja Cardoso, respectivamente. Além do coach e dos familiares da ex-sinhá, Verônica da Costa, gerente do Salão Belle Femme, também será defendida por Mozarth. Os quarteto é investigado por envolvimento com o grupo religioso “Pai, Mãe, Vida”, criado pela família da ex-sinhazinha e que promovia o uso indiscriminado de ketamina, droga sintética de uso humano e veterinário, causando alucinações e dependência.

A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Abreu e confirmada pelo Em Tempo, neste sábado (22). Segundo Mozarth, ele já era advogado de defesa de Hatus, quando foi chamado por Ademar para conversar e, na oportunidade, Cleusimar e Verônica também se interessaram pela troca da defesa.

Advogado cumpria a defesa do coach Hatus, primeiramente. Foto: Reprodução

Por meio dos advogados, a mudança na defesa foi feita, e Mozarth assumiu os novos casos na sexta-feira (21). Ainda segundo o profissional, ele tratou o caso de cada um de forma específica.

Anteriormente, a defesa da família Cardoso era feita pela equipe do advogado Vilson Benayon.

