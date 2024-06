VÍDEO: sucuri ‘maceta’ é flagrada passeando na BR-317, no AM

Boca do Acre (AM) – Uma sucuri de, aproximadamente, seis metros foi flagrada atravessando a BR-317, no município de Boca do Acre (distante 1.026 quilômetros de Manaus), durante a sexta-feira (21). O momento foi registrado pelos moradores do local.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o animal estava fugindo das queimadas que aconteciam naquele local. A equipe de profissionais se deslocou ao local, e fez a retirada do animal da via pública.

A cobra foi devolvida à natureza em uma área de mata mais afastada. Não houve nenhuma ocorrência relacionada ao ataque do animal na ocasião.

VÍDEO: sucuri gigante é flagrada passeando na BR-317, no AM pic.twitter.com/glx4lIPQ17 — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 22, 2024

