Mulher que ajudou marido a dar golpes de hospedagens em Parintins é presa

Parintins (AM) – Cleusiane Pereira Macedo, de 35 anos, foi presa, na sexta-feira (21), por aplicar golpes de aluguéis de hospedagem em turistas que vão ao 57º Festival de Parintins, no interior do Amazonas.

Conforme a delegada Priscilla Orberg, da DIP de Parintins, a suspeita e seu marido, que já está preso, tiveram a prisão preventiva decretada após pedido do delegado Adilson Cunha, titular da DIP de Parintins, que apurou a reiteração na conduta de enganar diversas vítimas com falsos alugueres.

“Eles ofereciam, em redes sociais, falsos aluguéis de imóveis para locação no período do 57° Festival de Parintins e solicitavam o pagamento de um valor como garantia do aluguel. Após receberem os depósitos adiantados, a dupla encerrava o contato com as vítimas”, explicou.

Conforme a delegada, a mulher foi presa no momento em que desembarcou no porto de Parintins. Com ela, foram encontrados diversos contratos de aluguel e comprovantes de pagamento. Cleusiane Pereira Macedo já responde pela mesma prática de estelionato.

A Polícia Civil alerta aos turistas que chegarem em Parintins e se depararem que foram vítimas de golpe, devem, imediatamente, procurar a delegacia do município e registrar o Boletim de Ocorrência (BO) para a apuração dos fatos.

No período do 57º Festival de Parintins, a DIP do município irá funcionar em regime 24 horas para o registro da ocorrência.

Cleusiane Pereira Macedo responderá por estelionato e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

