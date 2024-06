Em Manaus, bairros ficarão sem energia elétrica nesta terça-feira (25)

Manaus (AM) – Ruas e avenidas de sete bairros diferentes de Manaus terão o interrupção no abastecimento de energia terça-feira (25), por conta do serviço de manutenção programada da concessionária.

A Amazonas Energia tem um cronograma de manutenções preventivas para a rede elétrica, que consiste na troca de equipamentos como postes, cabos elétricos, cruzetas, transformadores, entre outros. Em alguns destes serviços, por segurança à população e a nossos colaboradores, há necessidade de interrupção temporária do fornecimento de energia.

Confira os bairro que serão afetados:

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Leia mais:

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6

Incêndio no Parque Nacional do Itatiaia é extinto após 8 dias de combate

Obra do Complexo Azulão 950 avança com a chegada de equipamentos para usinas termelétricas