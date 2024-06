Saullo Vianna sela parceria com Embratur para a promoção do Amazonas

O deputado federal Saullo Vianna (União-AM), após uma agenda de trabalho na Embratur, anunciou mais uma parceria com a instituição, responsável pela promoção internacional dos destinos turísticos brasileiros.

Em reunião entre o parlamentar, o presidente da empresa, Marcelo Freixo, e Diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, ficou definido que o calendário de festas populares de Manaus – tais como Boi Manaus e Sou Manaus – terão tratamento destacado nos eventos promocionais da Embratur no exterior.

“Viemos aqui em busca de projetos e investimentos para que possamos fomentar a promoção da cidade de Manaus para o mundo. Para isso, é fundamental estabelecer essa parceria com o Marcelo Freixo, que já prestigiou o Amazonas dando suporte ao nosso Festival de Parintins”, disse Vianna.

Já Freixo afirmou que a prioridade na promoção da Amazônia no mercado internacional de turismo já tinha sido uma determinação do presidente Lula.

“Agradeço ao deputado Saullo, sempre presente e parceiro, e aproveito para anunciar que a Amazônia terá toda a nossa prioridade na promoção do turismo internacional, que ajuda a preservar e a desenvolver a região, com o turismo gerando emprego e renda”, diz Marcelo Freixo, que vai agendar uma ida a Manaus para tratar dos detalhes da parceria.

Ao final do encontro, o diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, agradeceu Vianna e Freixo pela atenção com a cidade de Manaus. “Temos a certeza de que esta reunião trará muitos frutos que farão com que a nossa capital entre, definitivamente, para o calendário internacional do trade turístico”.

Apoio a Parintins

Em fevereiro deste ano, uma reunião entre Marcelo Freixo e Saullo Vianna já havia definido um reforço na divulgação do Festival de Parintins. Apaixonado declarado pelo festival, Freixo informou que, neste ano, está levando uma comitiva de jornalistas da imprensa internacional a Parintins.

“Para mim, é um dos maiores eventos culturais do Brasil, uma importante expressão do nosso país, que o mundo inteiro precisa conhecer”, acrescentou Freixo na ocasião. Neste ano, o governo federal ampliou para R$ 12 milhões o volume de patrocínio da festa, um recorde, após intensa articulação de Saullo Vianna para apoios ao evento, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de junho.

*Com informações da assessoria

