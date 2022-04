Micro-ônibus colide contra ponte no bairro Tarumã

Manaus (AM) – Um micro-ônibus de uma empresa do transporte especial colidiu na manhã desta sexta-feira (1°), contra a cabeceira de uma ponte localizada na estrada do Tarumã, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Em vídeos divulgados em redes sociais, é possível ver nas imagens que o veículo entrou na contramão e atingiu o concreto da ponte. O lado do motorista foi o mais atingido com o impacto da colisão.

O micro-ônibus foi removido por um guincho e apenas a perícia poderá apontar as causas do acidente. Há a suspeita que o motorista possa ter dormido ao volante.

O motorista ficou ferido e não há informações de quantas pessoas ocupavam o veículo no momento da batida. A 20.ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou que não tomou conhecimento sobre o caso.

Acidente chamou a atenção de motoristas que passaram pelo local (FOTO: Reprodução)

Edição web: Jonathan Ferreira