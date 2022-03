Durante fuga, assaltantes causam grave acidente entre carros em Flores

Manaus (AM) – Um assalto registrado em um salão de beleza, na avenida Barão do Rio Branco, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta terça-feira (29), acabou terminando em um grave acidente de trânsito que envolveu, pelo menos, três veículos e uma motocicleta.

Segundo informações preliminares, três suspeitos abordaram as vítimas e recolheram os pertences. No momento da fuga, os suspeitos foram perseguidos pelo companheiro da proprietária do estabelecimento comercial e acabaram causando o acidente.

Durante a perseguição, o veículo, conduzido pelo marido da vítima, perdeu o controle e bateu no muro de uma residência. Ele ficou ferido e precisou de atendimento médico. Outro veículo foi atingido durante o acidente.

O trânsito ficou com retenção no local. O carro usado pelos criminosos, que conseguiram fugir, foi apreendido e encaminhado ao 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

