Barco naufraga com passageiros no interior do Amazonas; Vídeo

Uma embarcação com passageiros naufragou próximo a Comunidade Benjamin Constant (a 40 minutos de Novo Remanso), na madrugada de domingo (23). O barco vinha do município de Borba (a 151 quilômetros de Manaus) em direção a capital amazonense.

Segundo informações de testemunhas, a embarcação afundou após o leme hidráulico e a bomba da embarcação apresentarem defeitos.

Apesar do acidente, o condutor do barco conseguiu se firmar na margem e encostou próximo à Comunidade Benjamin Constant, onde recebeu ajuda de ribeirinhos no local. Muitos passageiros estavam na embarcação, no entanto, não houve registro de mortes, apenas danos materiais.

Veja o vídeo:

Barco naufraga no interior do Amazonas; veja vídeo pic.twitter.com/r4WwLIINLJ — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 24, 2024

