“Paulo Guedes quer acabar com ZFM”, diz Serafim sobre novo decreto do IPI

Manaus (AM) – O Deputado Estadual Serafim Corrêa (PSB) demonstrou revolta com o não cumprimento da promessa do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em relação ao decreto do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) da Zona Franca de Manaus (ZFM). Na manhã desta sexta-feira (1º), o Governo Federal prorrogou o decreto que reduz em 25% a alíquota do IPI, prejudicando a ZFM.

Ao Em Tempo, Serafim afirmou que Bolsonaro não gosta e não entende o modelo Zona Franca de Manaus. Além disso, o parlamentar afirmou que o Ministro da Economia, Paulo Guedes, quer acabar com o modelo de polo industrial da capital amazonense e, que por isso, o presidente segue tudo o que ele quer.

“A atitude demonstra, claramente, que o presidente Bolsonaro não gosta do modelo Zona Franca, ele não entende, não compreende. E ele faz tudo o que o Paulo Guedes quer e o que o Paulo Guedes quer é acabar com a Zona Franca de Manaus”, ressaltou Serafim.

O deputado classificou a atitude como absurda e acredita que Bolsonaro quer fazer uma chantagem política. Pois, segundo o parlamentar, caso o presidente reedite novamente o decreto, após o fim da nova prorrogação, que é até 1º de maio, a decisão só vai passar a valer 90 dias depois, ou seja, no começo de agosto.

“Temos que repudiar essa atitude esdrúxula, absurda do Governo Federal. Isso, talvez, ele esteja querendo negociar apoio político. Porque em agosto está no início da campanha eleitoral e ele vai dizer o seguinte: ‘Se a Zona Franca de Manaus me apoiasse, e os trabalhadores da Zona Franca que podem perder o emprego votassem em mim, aí eu volto atrás’. Isso é chantagem política e isso é uma coisa muito feia para um presidente da república está fazendo”, finalizou o deputado.

Entenda

No último dia 9 de março, Bolsonaro prometeu ao Governador Wilson Lima e prometeu que iria retirar os itens que recebiam incentivos fiscais por meio de Processo Produtivo Básico (PPB) da ZFM.

“Com a proposta, será possível manter os estímulos à economia, afetada pela pandemia provocada pelo coronavírus, com a finalidade de assegurar os níveis de atividade econômica e o emprego dos trabalhadores. Dessa forma, espera-se promover a recuperação econômica do país”, justificou o governo.

Com a redução da alíquota, a indústria amazonense é prejudicada pois perde vantagem comparativa com demais estados por questões logísticas, já que o estado conta com o IPI zero em produtos. Os governos municipais e estaduais perdem arrecadação também.

