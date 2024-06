Colaboradora de instituto de Manaus assume coordenação regional da Associação dos Oficiais de Proteção de Dados

A Associação dos Oficiais de Proteção de Dados do Brasil (AOPD) foi oficialmente lançada na semana passada em um evento virtual, marcando um passo significativo para a proteção de dados no país. Renata Rocha, Encarregada de Dados do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), foi convidada para assumir a coordenação regional no Amazonas, destacando a importância e o reconhecimento de sua atuação na área.

A AOPD foi criada com o intuito de fortalecer os profissionais que atuam na proteção de dados e privacidade, temas que se tornaram cada vez mais desafiadores nos anos recentes. A presidente da entidade, Silvia Brunelli, advogada especializada no assunto, ressaltou durante o evento a importância de apoiar e orientar os profissionais na adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Com 1,8 mil associados, a AOPD já conta com representantes em todos os estados do Brasil, refletindo a abrangência e a relevância da entidade. A nomeação de Renata Rocha como coordenadora no Amazonas promove um avanço significativo na segurança dos dados pessoais e corporativos que circulam no mercado.

“Ser membro da AOPD e coordenadora regional traz inúmeros benefícios para o estado do Amazonas. Em primeiro lugar, a participação ativa em fóruns e grupos exclusivos de Encarregados de Dados (DPOs) proporciona um acesso ágil e privilegiado a informações detalhadas sobre a legislação, facilitando a conformidade com a LGPD. Isso se traduz em orientações mais precisas e atualizadas para as empresas locais”, afirma Renata.

Além disso, a atuação da profissional na AOPD fortalece o ecossistema de proteção de dados no campo da ciência, tecnologia e inovação. O INDT, parceiro de diversas empresas, entidades e órgãos públicos e privados, se beneficia diretamente dessa expertise, assegurando uma proteção de dados mais robusta não só no Amazonas, mas em projetos desenvolvidos em todo o país.

Com mais de 20 anos de experiência na área de Qualidade e Gestão de Processos e, recentemente, com Governança, a colaboradora do instituto possui uma experiência que a capacita a conduzir processos completos de adequação à LGPD. Com a participação ativa de profissionais experientes e dedicados, a entidade está bem posicionada para promover avanços significativos na adequação à LGPD e na proteção da privacidade de dados pessoais e corporativos, beneficiando empresas e indivíduos em todo o país.

“Pessoalmente, é um grande benefício, pois atuo há mais de 20 anos na área de Qualidade e Gestão de Processos, mais recentemente com Governança. Isso me permite ser mais assertiva para realizar processos completos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e garantir sua conformidade com o nosso ecossistema”, conclui.

Sobre o INDT

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) foi fundado em 2001 pela Nokia. Em 2013, passou a atuar como Centro de P,D&I da Microsoft, permanecendo até 2016, quando se tornou um instituto independente, mantendo-se como um dos maiores Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do País. O INDT oferece soluções nas áreas de Software, Hardware & Firmware, Comunicação e Redes, Manufatura Avançada, Veículos Autônomos e Robótica, Materiais e Química, e BioTech.

