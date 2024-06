INDT abre processo seletivo para bolsas de estudo no curso de Eletrônica 4.0

As aulas estão previstas para começar no dia 01 de julho de 2024, na sede do INDT

O INDT Tech Training, área de capacitação do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), em parceria com a Foxconn Indústria de Eletrônicos, abriu inscrições para o processo seletivo no curso “Eletrônica 4.0: Análise e desenvolvimento de placas para dispositivos IoT e de controle”. Os interessados têm até o dia 21 de junho para se inscrever e concorrer a uma das 20 bolsas integrais de estudo.

As aulas estão previstas para começar no dia 01 de julho de 2024, na sede do INDT, no Parque Mosaico, bairro Planalto. A carga horária é de 176 horas distribuídas em cinco módulos com aulas teóricas e práticas, das 18h30 às 21h30. Ao final do curso, os alunos terão de apresentar um projeto envolvendo um circuito eletrônico para utilização em dispositivos IoT aplicados ao controle de equipamentos.

Esta é a segunda turma do curso de Eletrônica 4.0, mas com vagas abertas para a comunidade. A formatura da primeira turma, em parceria com Foxconn e Sustentec, ocorreu no final de maio deste ano.

Quem pode participar

Os critérios para concorrer a uma das 20 vagas do curso de Eletrônica 4.0 são os seguintes:

O curso de Eletrônica 4.0 tem como público alvo estudantes e profissionais que visam uma oportunidade de aumentar seus conhecimentos técnicos na área de eletrônica. Confira os critérios para participar:

Estudantes de Engenharia Eletrônica, Computação e áreas afins;

Profissionais de Tecnologia e Desenvolvedores;

Entusiastas e Makers;

Requisito mínimo: alunos e profissionais que tenham no mínimo o Ensino Médio concluído e desejável experiência ou estudos comprovados em Eletrônica ou áreas correlatas.

O edital completo pode ser acessado nas redes sociais do INDT.

Para se inscrever, basta preencher o formulário no endereço eletrônico

