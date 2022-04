Quatro pessoas morrem após queda de avião em Mato Grosso

Quatro pessoas morreram, sendo o piloto Dan Halan Toledo Martins, 27, Juvenal Entringer de 63 anos e os dois filhos dele, Lucas Venturini Entringer, 32, e Guilherme Venturini Entringer, 35, na noite dessa quinta-feira (31). Após a queda de um avião Cessna 210, próximo à Chácara Zanata, às margens da MT-130, no município de Primavera do Leste (a 234 km de Cuiabá).

Segundo informações, a aeronave caiu em uma área de mata, bateu em árvores e, com o impacto no solo, o motor se desprendeu da fuselagem. Os três ocupantes não resistiram e morreram.

O Corpo de Bombeiro e a Polícia estiveram no local. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal de Primavera do Leste.

O piloto Dan Halan Toledo Martins, de apenas 27 anos, morreu no acidente aéreo

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Juvenal Entringer e os filhos dele, Guilherme Venturini Entringer e Lucas Venturini Entringer morreram

*Com informações de vgnoticias

