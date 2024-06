Boninho dá spoiler sobre o BBB25 ao anunciar o início das seletivas

O Big Boss seguiu com outros diretores do reality da TV Globo para Curitiba, no Paraná, onde vai entrevistar alguns inscritos. Veja o vídeo!

Quem é fã do Big Brother Brasil já pode começar a contagem regressiva! Boninho já começou a selecionar os participantes da vigésima quinta edição do programa. O Big Boss está em Curitiba, no Paraná, entrevistando alguns escritos e até já deu um spoilerzinho do que vai acontecer no ano que vem.

O diretor do reality da TV Globo compartilhou um vídeo acompanhado de Rodrigo Dourado e Angélica Campos, que também fazem parte da produção, rumo ao Sul:

“Começando a caravana BBB por Curitiba! É só o começo do BBB 25, que já está cheio de surpresas para a nova temporada. Será que vai ter Big Brother ‘Freeze’? Bora!”, disse se referindo a uma dinâmica famosa da atração exibida na gringa.

Para quem não sabe, Freeze é o momento em que os brothers têm que ficar parados, como se estivessem congelados. Durante a prova, entram pessoas queridas, animais de estimação, marido ou esposa, filhos… e, mesmo assim, a pessoa não pode se mexer, correndo risco de ser eliminada da disputa. É mais ou menos como a brincadeira de estátua aqui no Brasil.

As inscrições para o BBB25 foram abertas logo após o fim do BBB24, que consagrou Davi Brito como campeão. A princípio o cadastro só pode ser feito em dupla, com cada pessoa se inscrevendo uma única vez.

Outra novidade é que, por conta da demanda de cidades como Manaus e Belém aderirem em massa, o global decidiu seguir com a caravana do BBB pela região.

Nos comentários da publicação, os internautas reagiram ao spoiler do Freeze: “Congelados! Amo!”, “Cada vez com mais vontade de ver esse BBB acontecendo”, “Esse BBB 25 vai fazer história”, “E vamos pra mais um ano” e “Bora, bora, na expectativa”.

*Com informações do Metropoles

