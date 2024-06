Especialista aponta estabilidade do Rio Negro antes do início de vazante, em Manaus

Profissional aponta que região passa por uma fase de transição climática antes do início do processo de vazante

Manaus (AM) – A Praticagem dos Rios Ocidentais da Amazônia apontou que o nível do Rio Negro em Manaus, nesta segunda-feira (24), está atingiu 26.84m. O pico neste mês de junho ocorreu no dia 16, quando o rio marcou 26.85m e, desde então, o nível das águas vem apresentando uma estabilidade já esperada, mesmo que a bacia tenha descido 1 centímetro na região.

No dia 24 de junho de 2023, por exemplo, o nível do Rio Negro chegava a 28.19m, uma diferença de 1.35m entre o ano anterior e 2024. Ainda dentro do comparativo, enquanto o Rio Negro alcança 26.84m neste dia 24 de junho, essa mesma medida só foi marcada em 30 de julho no ano de 2023, quando o rio alcançou 26.88m.

Segundo a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury, o Rio Negro está se preparando para dar início ao processo de vazante, que deverá superar a do ano de 2023, segundo o Governo do Amazonas.

“Em Manaus (Rio Negro), por exemplo, ainda está dentro do intervalo da normalidade para o período, com a cota de hoje em 26.84m, sendo que o limite inferior da curva é de 26.64m. Atualmente, está em processo de estabilidade (rio parado ou pequenas descidas), para na sequência iniciar as descidas e a estiagem”, enfatizou a profissional.

De acordo com Cury, a severidade da seca em 2023 foi provocada principalmente pela ausência de chuvas nas regiões de cabeceira, influenciada pelo El Niño e pela precipitação abaixo do normal da área de distribuição da bacia, motivada pelo dipolo do Atlântico.

Na visão da pesquisadora, a atual situação do Rio Negro é vista com cautela pelos profissionais da área, já que a região passa por um momento de mudança.

“Em 2024, no momento, a região passa por uma fase de transição climática e no início do processo de vazante, com níveis considerados baixos em algumas estações monitoradas, mas com descidas regulares para a fase atual”, finalizou.

Descida do Rio Solimões

Moradores do município de Tabatinga (distante 1.106 quilômetros de Manaus), publicaram um vídeo nas redes sociais mostrando a atual situação do rio Solimões no porto da cidade. Dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB) apontaram descidas médias diárias na ordem de 15 cm.

No dia 17, o Solimões já media 7,89m. Há um ano, quando foi registrado a seca histórica, o rio ainda media 10,6m, ou seja, uma diferença de 2,74m.

Por meio de vídeos, publicado por moradores, foi possível ver que parte do orla da cidade, onde ano passado ainda estava coberta pela água, neste ano há apenas a presença de um pequeno lago.

O boletim do SGB também indicou que os rios Amazonas, Madeira e Negro apresentaram vazantes em São Gabriel da Cachoeira, Parintins e Itacoatiara, Porto Velho (RO), Rio Branco (RR), Óbidos e Santarém (PA), nesta última semana.

Orientações

Manter-se informado: fique atualizado com informações oficiais sobre a estiagem e alertas de emergência. Siga sempre as orientações das autoridades locais para sua segurança e a de sua comunidade.

Uso racional de água e energia: desligue aparelhos quando não estiver em uso e opte por lâmpadas de baixo consumo para economizar energia; armazene água potável, feche as torneiras, conserte vazamentos e reutilize a água sempre que possível.

Leia mais

Entidades atuam para reduzir impacto da seca no Amazonas

Antecipar a produção pode minimizar impactos da seca no PIM

Governo cria sala de crise para tratar de seca na Amazônia