Inscrições on-line para visitas mediadas ao Bumbódromo têm início nesta terça-feira (25)

Parintins (AM) – A partir desta terça-feira (25), às 9h, começam as inscrições on-line para a visitação do Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo. O agendamento é sempre feito para as visitas no dia seguinte. Ou seja, os visitantes que agendarem no dia 25 (terça-feira) poderão visitar o espaço no dia 26 (quarta-feira), e assim por diante até o dia 30 de junho, último dia para a visitação. As inscrições serão realizadas de forma online através do site cultura.am.gov.br.

Os visitantes terão a oportunidade de passar 40 minutos imersos na cultura folclórica de Parintins através de exposições, murais, esculturas e a apresentação de uma peça teatralizada. Os grupos da visita mediada serão compostos por dez pessoas acompanhadas de um monitor cultural. Os murais “Patrimônio em Festa” e “Memória Afetiva dos Bois – Bumbás”, estão entre as atrações do Circuito Cultural, além de esculturas em alto relevo na área externa do bumbódromo, que exaltam a alta performance dos artistas parintinenses ao retratar sua cultura.

Os visitantes farão um tour para conhecer o Bumbódromo e acompanhar os bastidores e a produção do maior Festival Folclórico a céu aberto do Brasil, além de contar com a apresentação teatral “Parintins, Folclore em Festa”, com os alunos do Núcleo de Teatro do Liceu de Artes Cláudio Santoro de Parintins. Os horários para visita são entre 9h e 13h.

A visitação mediada começa com uma peça teatralizada fazendo alusão ao auto do boi, que conta a história do início da tradição dos bumbás, como se deu a origem deles, através de personagens interpretados por alunos do curso de teatro adulto do Liceu de Arte de Parintins. A peça, desenvolvida em colaboração com o teatrólogo Thiago Oliveira e os professores de teatro de Parintins Francisco Xavier e Rosenilson Ramos, será apresentada no Hall do Bumbódromo.

FOTOS: Divulgação / Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Segundo o Turismólogo do festival, Jair Almeida, os visitantes vão conhecer não só a logística de como acontece a apresentação do festival, mas também a história do bumbódromo. “Toda a história desde sua primeira criação, a história do auto do boi e, principalmente, a história dos dois criadores dos bumbás, tanto o Roque Cid, quanto o Lindolfo Monteverde.” disse.

A visita guiada acontece de forma gratuita dentro do Bumbódromo, onde também está localizado o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro – Unidade Parintins. Serão oferecidas cerca de 800 vagas ao longo de cinco dias. Cada dia terá um total de 160 pessoas que previamente agendaram as visitas através do portal cultura.am.gov.br.

*Com informações da assessoria

