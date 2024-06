Saiba quem é o influencer acusado de zombar da filha com paralisia cerebral

Igor Viana, de 24 anos, é um influencer de Anápolis (GO), que ganhou notoriedade na internet mostrando sua rotina com a filha de dois anos que sofre com a paralisia cerebral. O homem é investigado pela Polícia Civil por suspeita de desviar dinheiro da vaquinha feita para a própria filha e por humilhar publicamente uma criança com deficiência, mas Igor já esteve em outra polêmica ao falar de maneira negativa de corpos de mulher.

Em sua “bio” do Instagram, afirma que é um “servo de Deus”, “Salmos 23” , o qual prega que “certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida”. Por fim ele escreve que “Deus dá crianças especiais, pra pais especiais” apesar de ter afirmado, ao G1, que sua própria filha com paralisia cerebral era “tão chata” e que “a vontade, às vezes, é de largar na porta do orfanato e deixar alguém se virar, alguém tomar conta”.

Em 2020, o influencer publicou um vídeo em suas redes sociais, afirmando “eu não pego mina abaixo dos 50 kg mano. É um padrão que estabeleci. Eu acho que essa parada de estria nem é discutível. Quando vejo menina com estria eu passo mal. Me dá meio que nojo, parece que vai rachar”.

Outra polêmica estrelada por Igor Viana foi em 2022, quando realizou uma denúncia contra um homem que supostamente teria entrado na casa dele e o hostilizado. Nesse momento, ele afirmou que era bissexual e que os ataques feitos contra ele eram homofobia. Ele gravou todo o ocorrido e publicou.

Até o nascimento da pequena Soso virou viral na internet, pois a mãe que possui uma conta no Onlyfans realizou cinco testes de DNA que levou a descobrir que o pai era Igor, quem ela considerava um grande amigo e dessa forma ganhou o apelido de “Pai da Soso”.

Igor Viana ainda está investindo em sua carreira como rapper e publicou o anúncio de uma parceria com o DJ Alok. Pouco tempo depois, ele gravou um vídeo nas redes sociais, debochando os músicos de Anápolis e afirmando ainda ter a parceria.

*Com informações do Metrópoles

