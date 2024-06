VÍDEO: Cinco pessoas ficam feridas em grave acidente de trânsito na Zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) – Cinco pessoas ficaram feridas, na noite de segunda-feira (24), durante um acidente de trânsito na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Entre as vítimas, duas crianças foram socorridas em estado grave.

Segundo informações, o motorista do carro, modelo Jetta, apostava um ‘racha’ com outro veículo, quando acabou colidindo com a traseira do veículo de modelo Peugeut, onde estavam dois adultos e duas crianças. Com o impacto o carro invadiu uma parada de ônibus.

O veículo atingido ficou totalmente destruído e os passageiros ficaram presos às ferragens. Em imagens compartilhadas nos aplicativos de mensagens, aparece também uma mulher jogada ao chão próxima ao veículo.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas para socorrer as vítimas. Informações sobre o estado de saúde das vítimas não foram divulgadas.

