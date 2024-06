Obras de expansão de rede de esgoto entre Avenidas Djalma Batista e João Valério começam nesta quarta-feira (26)

Manaus (AM) – A partir da noite desta quarta-feira (26), as equipes da Águas de Manaus iniciam uma frente de obras no cruzamento entre as Avenidas Djalma Batista e João Valério, em um trabalho que seguirá até o início da semana que vem. O serviço faz parte do programa Trata Bem Manaus e tem previsão para ser finalizado na madrugada da próxima segunda-feira (01/07).

Durante a execução da implantação das tubulações, as equipes alternarão trabalho nas faixas, sempre com uma liberada para o tráfego. Agentes de trânsito e fiscais de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) farão a orientação aos motoristas.

A rede coletora, com extensão de 170 metros, que será instalada no local faz parte do sistema que abrange, também, a avenida Constantino Nery. Neste período, a obra de construção de rede de esgoto que ocorre na Constantino será interrompida para que os condutores que trafegam diariamente pela Djalma Batista tenham uma rota alternativa. Os motoristas também podem optar por fazer o trajeto pelas avenidas Maceió, Mário Ypiranga e Umberto Calderaro.

Cronograma

Foto: Divulgação

Na quinta (27), as obras avançam para o sentido Centro/bairro avenida Djalma Batista, próximo à Praça Domingos Russo. Na sexta-feira (28) e sábado (29) as obras avançam pela avenida Djalma Batista, até alcançar o sentido bairro/Centro. No domingo (30) e na madrugada de segunda-feira (01/07), a concessionária fará ajustes finais para garantir a trafegabilidade da avenida.

“Esta obra irá permitir que todo esgoto coletado no bairro Nossa Senhora das Graças seja interligado no sistema que está sendo construído na avenida Constantino Nery. Ele será transportado até a Estação Elevatória no bairro São Jorge, e, posteriormente, encaminhado para a Estação de Tratamento de Esgoto do Educandos, em um processo que contribui diretamente na preservação dos recursos hídricos da cidade”, explica o gerente de Projetos da Águas de Manaus, Jean Damaceno.

Trata Bem Manaus

O trabalho integra o cronograma de expansão do esgotamento sanitário na cidade, por meio do programa Trata Bem Manaus.

O programa garante a universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgoto da cidade em menos de dez anos. Estão previstas a implantação de mais de 2,7 milhões de metros de redes coletoras de esgoto nos próximos anos, além de obras de implantação e ampliação de pelo menos 70 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), espalhadas por todas as zonas da cidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Operação da Polícia Federal mira tráfico internacional de drogas e lavagem em Manaus

Governo avalia taxar jogos de azar com ‘imposto do pecado’

Mato Grosso do Sul decreta emergência devido a incêndios no Pantanal