Mulher é morta a facadas por não compartilhar senha do wi-fi

Uma mulher de 41 anos, foi morta a facadas, por um casal de vizinhos, por não querer compartilhar a senha do wi-fi para acessar a internet. O caso aconteceu na cidade de Conceição do Araguaia, no sul do Pará.

A vítima trocou a senha do dispositivo, usado pelo casal de assassinos. O caso se agravou na manhã do último domingo (23), quando a dupla foi na casa da mulher para tirar satisfação.

O casal chegou a agredir a vítima fisicamente e chutar o portão da casa da mulher. No final da tarde, sofreu novamente a violência, com desfecho fatal. Armados com uma faca, a dupla foi em direção à vizinha, atacando-a no meio da rua.

A mulher foi presa acusada de ajudar o marido, horas depois do crime. O homem ainda chegou a fugir, mas foi preso posteriormente, na zona rural da cidade de Araguaia.

*Com informações Sbt News

