Fumaça volta a cobrir o céu de Manaus nesta terça-feira (25)

Manaus (AM) – A fumaça, que geralmente cobre os céus da capital amazonense em determinadas épocas do ano devido aos focos de incêndios que estão mais intensos, já começou a aparecer antes do previsto, o que gerou alerta entre os ambientalistas . Um vídeo, feito nesta terça-feira (25), que circula nas redes sociais mostra um bairro tomado pela fumaça. O ambientalista, Carlos Durigan, explicou o motivo dessa antecipação e as medidas necessárias para combater esse fenômeno.

De acordo com o ambientalista, os últimos 13 meses foram os mais quentes dos últimos 200 anos e já estamos quase ultrapassando a marca de 1,5 graus Celsius acima da média global de temperaturas do período pré-industrial.

”Importante reiterar que estamos em um processo de aquecimento global progressivo em sem volta. Assim, como cientistas já alertavam há várias décadas, estamos vivenciando um planeta com clima mais quente. Isso leva a esta progressão e maior intensidade de períodos extremos em todo o mundo, inclusive na Amazônia. Pra se ter uma idéia, nos últimos 4 anos já tivemos o record de cheia estabelecido em 2021 e o de seca em 2023”, explicou o ambientalista.

Ainda de acordo com o especialista, este cenário se torna ainda mais desafiador quando falamos das ações humanas que acentuam a degradação e a redução da qualidade de vida de todas as espécies vivas.

”Além do próprio aquecimento que é originado das emissões de gases por atividades humanas e pela queima de combustíveis fósseis, temos ainda nestes períodos um aumento ainda nas queimadas causadas também por pessoas em atividades diversas e ainda a contaminação do ar e das águas”, disse.

Para o ambientalista, diante desse quadro, é urgente que tenhamos políticas públicas sérias e bem estruturadas para estabelecermos uma agenda de adaptação a este novo cenário.

”Esta agenda deve incluir medidas para controlar ações nocivas como desmatamento e queimadas, além da poluição generalizada que precisa ser contida. Também é necessário estabelecer planos de ações emergenciais durante os períodos extremos, para dar suporte às comunidades e pessoas mais vulneráveis” concluiu.

INPE

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) os primeiros focos queimadas foram detectados já no final do último mês, muito antes do período de pico de queimadas na região. O gráfico mostra as comparações dos focos de 1998 até esse ano, na série histórica do Inpe, o pior ano de queimadas foi em 2022 com 21.217 focos de calor.

Operação ”Céu Limpo”

Durante essa época do ano, na qual os focos de incêndios estão mais intensos, a capital recebe a operação “Céu limpo”, comandada pela equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) que atendem essas ocorrências.

De acordo com as autoridades, a elevação da temperatura e a baixa umidade do ar tendem a ocasionar esse tipo de ocorrência. Por essa razão, deu inicio junto ao Comando de Bombeiros da Capital (CBC) essa operação de combate às queimadas urbanas.

