Ilhas artificiais de Dubai para ricos estão abandonadas e afundando

Com a missão de reduzir a dependência do petróleo como principal fonte de recursos, Dubai investiu em diversos projetos imobiliários grandiosos. Um dos mais notáveis foi o The World, um conjunto de 300 ilhas artificiais projetadas para formar a silhueta do mapa-múndi. Destinadas a milionários, essas ilhas simbolizavam a visão inovadora e audaciosa de Dubai. No entanto, o projeto enfrentou inúmeros desafios e acabou sendo abandonado devido à inviabilidade.

O apelo visual e as possibilidades das ilhas artificiais de Dubai nasceram em 2003 e despertaram diversos olhares, visto que quem adquirisse uma das ilhas poderia construir a própria mansão e ser o único morador na ilha da Espanha, por exemplo. Não é à toa que mais da metade dessas ilhas artificiais foram vendidas antes mesmo de serem lançadas.

Com investimento inicial de 12 bilhões de libras, algo próximo a R$ 68,5 bilhões na cotação atual, o The World seria composto por pequenas ilhas artificiais de Dubai, cujo tamanho deveria variar de 1,4 a 4,2 hectares. Para construir esse empreendimento, foram usados 321 milhões de m³ de areia e 386 milhões de toneladas de pedra, abrangendo uma área aproximada de 54 km².

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Conselho Tutelar retira criança com paralisia cerebral da casa do pai influenciador

Festival de Parintins 2024: Artistas plásticos locais assinam obra no Espaço ‘Recicla, Galera’

STF forma maioria para descriminalizar porte de maconha para uso pessoal