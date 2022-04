Wilson Lima anuncia investimentos de R$ 17,9 milhões em infraestrutura para Rio Preto da Eva

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (1), investimentos de R$ 17,9 milhões em infraestrutura para Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus). O anúncio faz parte de uma série de ações que o Governo do Amazonas realizou hoje em comemoração ao aniversário de 40 anos do município.

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), o Governo irá pavimentar o ramal Baixo Rio. Os serviços serão executados nos 13,70 quilômetros da via, com aportes de R$ 16,4 milhões. Outro investimento, de R$ 1,5 milhão, é para construção de galeria na travessia do igarapé no ramal do Procópio, no quilômetro 103 da AM-010.

“Hoje, a gente veio anunciar a pavimentação do ramal do Baixo Rio e a colocação de uma galeria no ramal do Procópio, além de outras parcerias que a gente tem com o município de Rio Preto da Eva para pavimentar outras ruas”, disse o governador.

Os projetos das intervenções nos ramais estão em fase de elaboração e as obras deverão iniciar em setembro deste ano.

A ida do governador ao município foi um convite do prefeito Anderson Souza. Acompanham o governador em Rio Preto da Eva os deputados federais Marcelo Ramos e Átila Lins, a deputada estadual Alessandra Campelo e o deputado estadual Berlarmino Lins, além do prefeito de Novo Airão, Frederico Jr.

Obras em andamento

O Governo do Amazonas executa outras obras no município, entre as quais a pavimentação do ramal do Sulivan Portela, que já alcançou 24% de execução. A via tem 19,34 quilômetros de extensão.

Assim que encerrar o período chuvoso, as obras de reforma e modernização da rodovia AM-010 voltarão ao ritmo mais acelerado. No momento, em razão das intensas chuvas, são realizados serviços paliativos para deixar a via trafegável. No trecho próximo a Rio Preto da Eva, a obra apresenta 9,17% de execução. Ao todo, os serviços contemplam 78,05 quilômetros da rodovia, sendo a maior intervenção de modernização da rodovia em mais de 40 anos.

“Eu não vou aceitar um serviço qualquer, tem que ser um serviço de qualidade. Esse é um compromisso que quem está assumindo é o governador Wilson Lima. Nós vamos resolver esse problema”, frisou o governador.

Ações realizadas

O Governo do Amazonas concluiu três obras em Rio Preto da Eva, totalizando investimentos de R$ 10 milhões. Houve a recuperação de 9,54 quilômetros do sistema viário da cidade, com aportes de R$ 4,8 milhões. O projeto foi concluído em outubro de 2020.

Outros 8,61 quilômetros do sistema viário do município foram recuperados pelo Estado em uma segunda etapa. O investimento foi de R$ 5 milhões e concluído em setembro de 2021. Por risco de desabamento, a Seinfra realizou a demolição da ponte sobre Rio Preto, no valor de R$ 235 mil.

