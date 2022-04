Vídeo: homem mata onça-pintada no Pantanal, se gaba e PF investiga caso

A Polícia Federal (PF) investiga um crime ambiental por meio de vídeos que circulam nas redes sociais. Um homem armado aparece deitado no chão e abraçado ao corpo de uma onça-pintada adulta. As informações são do Metrópoles.

O animal havia sido morto com um tiro na cabeça. As imagens, segundo o Instituto SOS Pantanal e a PF, foram gravadas no Pantanal mato-grossense, na região de Poconé.

Em uma das cenas, o animal morto é exibido na carroceria de uma caminhonete. Uma pessoa diz ao fundo: “Não tem mamãe. Caiu na Lapada do Língua Preta e está no pau. É nós!”

Veja vídeo:

O membro mais antigo e ativo do grupo é o dentista Temístocles Barbosa Freire, que teria matado mais de mil onças-pintadas ao longo de três décadas.

Já no momento em que aparece abraçado com a onça abatida, ele faz comentários de cunho sexual, se gabando.

“Chora não, bebê! Aqui não tem mamãe e nem papai. É Lapada do Língua Preta. Você não vale b* nenhuma, sua filha da p*. Se você fosse fêmea, eu dava uma ‘encoxada’ em você. Sua sem vergonha. Não vale nada. Aí viu? É assim que o homem faz. Obrigado!”

O argumento usado pelo autor dos disparos é de que a onça teria comido bezerros da sua fazenda.

Ainda de acordo com a organização de preservação, as autoridades ambientais locais e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) já têm a identidade das pessoas envolvidas, depois de denúncias de outros pantaneiros que condenaram a atitude cruel.

