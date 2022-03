Jovem é preso por crime ambiental em Carauari, município do interior do Amazonas

Após uma denúncia, uma equipe policial esteve na casa do jovem e o flagrou pendurado na janela com gaiolas de pássaros da espécie curió

Carauari (AM) – Um rapaz de 22 anos foi preso por crime ambiental, tráfico de drogas e posse ilegal de arma nesta segunda-feira (28), no bairro Ramalhão, no município de Carauari (distante 787 quilômetros de Manaus).

Após uma denuncia, uma equipe policial esteve na casa do jovem e o flagrou pendurado na janela com gaiolas de pássaros da espécie curió.

Foi quando os policiais constataram que ele não possuía documentação nenhuma referente as aves.

“O infrator se mostrou bastante nervoso, inclusive solicitou um mandado de busca e apreensão, mas a equipe não estava dentro da casa e já havia a situação flagrancial de crime ambiental por conta dos passarinhos na gaiola. Além disso, já tínhamos informações de que a casa dele funcionava como um ponto de comércio de drogas. A equipe adentrou à residência do mesmo, onde foi constatado o crime”, informaram os policiais.

Drogas

Além dos animais, os policiais encontraram drogas, uma balança de precisão e uma arma calibre 36 na casa do jovem, além de R$ 495 e um rádio comunicador. Ele foi conduzido para o 65ª DIP, onde ficará à disposição da justiça e vai responder por tráfico, posse ilegal de arma de fogo e crime ambiental.

