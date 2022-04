Artesãos participam de oficina de confecção de ovos para Páscoa

Manaus (AM) – A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas está realizando oficinas para a confecção de ovos, trufas e bombons de chocolate para a Páscoa e embalagens com material reciclável.

A ação, que visa à geração de renda, é direcionada aos artesãos que vivem nos residenciais Mestre Chico, Liberdade e São Raimundo, do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+).

A programação, realizada nos Escritórios de Gestão Compartilhada (ELO) da UGPE, iniciou na quarta-feira (6) e se estende com as oficinas até a próxima segunda-feira (11).

Na terça e quarta-feira (12 e 13), os produtos estarão disponíveis para comercialização na feira que acontece na sede da UGPE e, no sábado (16), na feira de Páscoa do Residencial Mestre Chico.

O coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo, explica que as oficinas fazem parte das ações socioambientais do Prosamin+ e buscam incentivar o empreendedorismo e a geração de renda com respeito ao meio ambiente.

“O material utilizado para confeccionar as embalagens é reciclável, dessa forma, procuramos enfatizar, junto ao nosso público, as práticas ambientalmente corretas “, destaca.

Entre os materiais utilizados na confecção das embalagens de Páscoa estão latas, caixas de sabão em pó, vidros, embalagens de margarina, entre outros.

Projetos Especiais

A UGPE é um órgão do Governo do Amazonas, que tem por missão planejar e executar políticas públicas voltadas à promoção de melhorias nas áreas de saneamento básico, urbanismo e socioambiental.

A UGPE executa os projetos de implantação do Prosamin+. Com as obras do programa, o objetivo é contribuir, de forma sustentável, para a melhoria dos problemas socioambientais e urbanísticos da população residente nas áreas de abrangência.

