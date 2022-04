Castramóvel percorre interior e capital com atendimento gratuito para animais

Presidente Figueiredo (AM) – O município de Presidente Figueiredo (distante a 119 quilômetros de Manaus) é o segundo município do interior a receber atendimento da Unidade Móvel de Castração. A ação, que oferece castração gratuita, também já percorreu Autazes (distante a 111 quilômetros de Manaus), que foi sendo o primeiro município do interior a receber os atendimentos do mutirão de castração dos animais domésticos.

A equipe do Castramóvel realizou os atendimentos neste sábado (9) em Presidente Figueiredo, com o objetivo de castrar cerca de 98 cachorros e gatos.

O castramóvel é uma ação promovida pela deputada estadual Joana Darc (PL) para contribuir na proteção e cuidados da vida dos animais domésticos do Amazonas. As primeiras unidades entregues pela parlamentar foram recebidas em outubro de 2021 em Manaus.

No total, há três unidades móveis de castração que atendem tanto os bairros da capital quanto os municípios do interior do Amazonas.

Para que o projeto fosse implementado na prática, a deputada Joana Darc destinou aproximadamente R$ 2,2 milhões em emendas parlamentares.

Leia mais:

‘Castramóvel’ realiza mutirão em Presidente Figueiredo neste sábado (9)

Castramóvel começa atendimentos no interior do Amazonas

Joana Darc apresenta PL para mês de prevenção à crueldade contra os animais