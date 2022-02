Veja o gabarito das provas para concurso da PMAM

Manaus (AM)- Os participantes do concurso da Polícia Militar do Amazonas, já podem conferir o gabarito preliminar com as respostas do exame, que foi divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

Confira as respostas:

Ao todo, mais de 111 mil candidatos eram esperados, no entanto, 20,8 mil faltas foram registradas. O número representa 18,6% de abstenção. Os exames ocorreram em dois turnos, sendo eles:

Pela manhã, das 8h às 11h30, para o cargo de nível médio (soldados), segundo o horário oficial de Manaus-AM; e pela tarde das 15h às 19h30, para os cargos de nível superior (oficial), segundo o horário oficial da cidade de Manaus.

Pelo período da manhã, cerca 17.498 pessoas faltaram, de um total de 88.854 candidatos. À tarde, 3.321 inscritos não compareceram, de um total de 22.777.

As provas da PM-AM ocorreram nas cidades de Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Parintins, Tabatinga e Tefé, no Amazonas.

Para aprovação é preciso ter 50% de aproveitamento no exame. Os candidatos classificados serão convocados para as demais etapas, que incluem:

exame de títulos (oficial da Saúde);

avaliação médica, odontológica e toxicológica;

exame físico;

investigação social;

exame psicotécnico;

entrega de documentos.

