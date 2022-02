Com apoio da SSP e polêmicas, provas do concurso da PM aconteceram neste domingo (6)

Manaus (AM)- Neste domingo (6), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) reforçou o apoio para a Operação Concurso Público – 2022. Pela manhã e à tarde, aconteceram as provas para praças e oficiais da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). O efetivo contou com mais de 1.056 servidores e mais de 323 viaturas empenhadas para dar apoio na realização do certame. Há mais de dez anos o Estado não realizava um concurso para a área de segurança.

O concurso é de responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV) e foi anunciadas pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, como investimento do programa Amazonas Mais Seguro, em julho de 2021.

Ao todo, cerca de 111 mil se inscreveram no edital. Além da capital, o concurso aconteceu em Humaitá, Itacoatiara, Coari, Eirunepé, Parintins, Tabatinga e Tefé. Para a PMAM, foram ofertadas 1.350 vagas.

Polêmica

Pela parte da manhã, horário em que aconteceram as provas para o cargo de praça, alguns concurseiros relaram problemas para encontrar o local de prova. Muitos desses até perderam o horário de fechamento do portão e não conseguiram realizar o teste.

Aos que realizaram a prova, os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas sairão por meio da organizadora FGV nesta terça-feira (8), no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmam21.

