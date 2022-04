Wilson Lima dá ordem de serviço para construção do Mercado de Careiro da Várzea

O Governo do Amazonas vai investir mais de R$ 3 milhões na obra de adequação, ampliação e conclusão do Mercado Central de Careiro da Várzea (distante a 25 quilômetros de Manaus). O governador Wilson Lima foi quem deu a ordem de serviço e a ação será executada por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

O governador cumpre agenda no município para coordenar as ações do Governo Presente. Careiro da Várzea é a primeira cidade do interior a receber o programa, que leva serviços e ações do Estado para mais perto da população. No local, ao assinar a ordem de serviço e acompanhar o início dos trabalhos, Wilson Lima destacou que a obra estava abandonada há cerca de 10 anos.

“Hoje, a gente começa, definitivamente, os trabalhos, com algumas adaptações, de acordo com o anseio dos feirantes que irão atuar aqui. Isso é importante para garantir emprego e renda, para dar dignidade para os trabalhadores”, disse o governador.

O projeto de construção da feira inclui a modernização e ampliação de 53 boxes; instalação de câmaras frigoríficas; implantação de posto de atendimento da Caixa Econômica Federal; reforma da cobertura; inclusão de mezanino; praça de alimentação externa; e Estação de Tratamento de Esgoto. São mais de 2 mil metros quadrados de área.

O espaço será utilizado também como um mini shopping e trará conforto e segurança aos feirantes e frequentadores, contribuindo para a valorização da produção regional do município, um incentivo à economia da região.

Benefício para a população

Jorge Luiz dos Santos é produtor rural e vende abacaxi na feira. Ele disse que não vê a hora de ver a obra concluída, sonho antigo de agricultores e feirantes. “Esse espaço é muito importante para o nosso povo. Vai beneficiar todos os produtores, todos os agricultores, o pessoal do peixe, tenho certeza disso. Vai ser mais uma renda para o nosso povo”, declarou.

*Com informações da assessoria

