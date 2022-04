Wilson Lima diz que seguirá tratativas com Governo Federal para proteger ZFM

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, se pronunciou na tarde desta sexta-feira (1°) sobre o decreto publicado pelo Governo Federal referente a tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). O decreto reduz em 25% a alíquota do IPI, prejudicando a Zona Franca de Manaus.

“O governador do Amazonas, Wilson Lima, conversou, na manhã desta sexta-feira (1°), com a secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques, sobre o assunto. O decreto tem um prazo de 30 dias para entrar em rigor, nesse sentido, as discussões irão continuar acontecendo entre os técnicos do ministério e segmentos da Zona Franca de Manaus”, declarou a assessoria do governador por meio de nota.

As tratativas ocorrem com o objetivo de se buscar um entendimento que proteja o modelo econômico.

O governador Wilson Lima reforçou ainda que as tratativas com o Governo Federal devam seguir com serenidade, tendo como foco tanto a manutenção da competividade das empresas instaladas na Zona Franca de Manaus, quanto a garantia dos empregos dos trabalhadores.

“Vamos continuar trabalhando e conversando para que a gente possa encontrar esse entendimento”, garantiu o governador do Amazonas.

Outras tratativas

Em março deste ano, o presidente havia se reunido com representantes do Amazonas, inclusive com o governador Wilson Lima, e prometeu que iria retirar os itens que recebiam incentivos fiscais por meio de Processo Produtivo Básico (PPB) da ZFM.

“Com a proposta, será possível manter os estímulos à economia, afetada pela pandemia provocada pelo coronavírus, com a finalidade de assegurar os níveis de atividade econômica e o emprego dos trabalhadores. Dessa forma, espera-se promover a recuperação econômica do país”, justificou o governo.

