Governo e Prefeitura alinham convênio para implantação de ônibus elétrico

Manaus (AM) – Os primeiros ônibus elétricos de Manaus podem estar a caminho. Nesta segunda-feira (11), na Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), equipes técnicas do Governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus se reuniram para alinhar os detalhes sobre o convênio que viabilizará a implantação dos veículos.

A inclusão de Manaus entre as cidades brasileiras com esse tipo de transporte público é uma das ações previstas no Protocolo de Intenções firmado entre o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida em outubro do ano passado, por meio do qual o Estado está repassando ao Município R$ 580 milhões na forma de convênios em várias áreas.

De acordo com o coordenador da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, o ônibus elétrico faz parte do pacote de Mobilidade Urbana, que inclui o já firmado convênio do Passe Livre Estudantil, a implantação dos terminais de integração T6 e T7, e intervenções viárias, dentre as quais, a construção de um viaduto na Bola do Produtor. Também integram o pacote a reforma de 29 feiras e o programa Asfalta Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Investimentos em áreas de lazer e parques transformam a vida de manauaras

Motociclista morre após ser esmagado por caminhão em Manaus

Shoppings de Manaus terão que comunicar violência contra mulher nos estabelecimentos