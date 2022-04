Implementos agrícolas são entregues para produtores indígenas em São Gabriel da Cachoeira

São Gabriel da Cachoeira (AM) – Em São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus), o Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado (Idam), está realizando a entrega de implementos agrícolas para mais de 30 comunidades de produtores indígenas.

Foram adquiridos 33 motores rabetas completos e um motor de popa 15HP, que beneficiarão nove associações e comunidades, abrangendo populações das etnias Tuyuka, Baniwa, Tukano e Baré.

Serão beneficiadas com as entregas a Associação Indígena da Etnia Tuyuka Moradores de São Gabriel da Cachoeira (Aeitum), Associação Agrícola Teotônio Ferreira (AATF), Cooperativa Indígena Baniwa de Produção e Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Coopibem), e as comunidades Ilha de Duraka (Camanaus), São Jorge (Rio Curicuriari), Baláio (BR-307, Km 100), Boa Esperança (BR-307, Km 07), São Sebastião (Médio Rio Negro) e Juruti (Alto Rio Negro).

O gerente da unidade local de São Gabriel da Cachoeira, Fracimar dos Santos, assinala que os implementos vão contribuir para o desenvolvimento da produção rural indígena na região.

“Essa ação vem para fortalecer o setor primário do nosso município, melhorando o escoamento da produção dos agricultores indígenas que hoje estão acessando as políticas públicas de comercialização, aumentando a sua renda familiar e assim melhorando a qualidade de vida deles”, pontuou.

As entregas são resultado de uma emenda parlamentar do deputado estadual Roberto Cidade, no valor de R$ 50 mil.

Os recursos foram destinados à aquisição dos equipamentos, com o objetivo de levar mais desenvolvimento para esses produtores.

*Agência Amazonas

