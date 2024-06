Festival de Parintins: Largo de São Sebastião terá transmissão das três noites da Festa dos Visitantes

Manaus (AM) – Pelo terceiro ano consecutivo, os torcedores de Caprichoso e Garantido, que não foram a Ilha Tupinambarana, poderão acompanhar o 57º Festival de Parintins 2024 direto do Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, vai montar uma estrutura para a transmissão ao vivo das noites de apresentações (28, 29 e 30 de junho).

Além disso, a Festa dos Visitantes, patrocinada pela Empresa Eneva, que antecede o Festival, no dia 27 de junho, também terá transmissão no Largo, com a mesma estrutura, a partir das 17h. O evento terá como atrações principais os cantores Thiaguinho e Belo, além de várias atrações locais.

A estrutura contará com telão, cadeiras e segurança no Largo de São Sebastião. Na quinta-feira (27/06), a programação se estenderá até meia-noite, enquanto, nos dias 28, 29 e 30 a transmissão tem início às 20h, se estendendo até o final das apresentações de Caprichoso e Garantido.

A estrutura para a transmissão das quatro noites será montada na quarta-feira (26/06) no Largo de São Sebastião.

Festa dos Visitantes

Promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), a Festa dos Visitantes, que pelo segundo ano será realizada no Bumbódromo, vai contar, ainda, com o apoio das empresas Bradesco, o Boticário e Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA).

Atrações locais

A festa contará com um palco 360º para receber os shows de Márcia Novo, Uendel Pinheiro, DJ Rafa Militão, Rebecca Grana, Leonardo Castelo e Jr Paulain, além de Paula Gomes e Márcia Siqueira.

Sobre a Eneva

A Eneva é a principal operadora privada de gás natural onshore no Brasil, atuando desde a exploração e produção até o fornecimento de soluções de energia. Com ativos em diversos estados brasileiros, a empresa opera 14 campos de gás natural nas Bacias do Parnaíba (MA) e Amazonas (AM), totalizando uma área de concessão superior a 63 mil km², a maior do Brasil. Possui um parque de geração com 5,95 GW de capacidade contratada, incluindo termelétricas nos estados do Maranhão, Ceará, Sergipe, Roraima, e o Complexo Solar Futura na Bahia, que iniciou a operação em 2023.

