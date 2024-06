Polícia Federal apura manipulação de resultado no Brasileirão da Série D

Equipe visitante sofreu 3 gols no primeiro tempo, sendo um deles contra. Integrantes e ex-integrantes do time são suspeitos de manipulação

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (26), uma operação contra possível manipulação de resultado de uma partida de futebol do Campeonato Brasileiro da Série D, realizada no interior de São Paulo. Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão.

A partida foi realizada no começo do mês de junho.

A Operação Jogo Limpo teve início após um ofício da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ter encaminhado um relatório do Sportradar. A empresa atua no ramo de criação e emprego de soluções tecnológicas para detectar fraudes relacionadas a apostas e manipulação de resultados esportivos. Ela tem parceria com a PF.

No documento, a CBF reporta “que a movimentação das casas de apostas indicou que os apostadores detinham conhecimento prévio de que determinada equipe viria a perder o primeiro tempo da partida por ao menos dois gols”.

Segundo a PF, “99% da tentativa da rotatividade no mercado de ‘totais de gols do primeiro tempo’ nesta partida foi para tal resultado.”

A equipe visitante sofreu três gols ainda no primeiro tempo, sendo um deles contra. São alvo da operação integrantes e ex-integrantes de uma das equipes.

O crime está relacionado à incerteza do resultado do jogo, que vai contra as condutas na Lei Geral do Esporte, com penas de dois a seis anos de reclusão.

Os mandados estão sendo cumpridos em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

*Com informações do Metrópoles

