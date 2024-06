Nascimento milagroso: Cobra ‘Ronaldo’, que vivia sozinha, dá à luz 14 filhotes

A faculdade de Portsmouth, na Inglaterra, investiga um ‘caso milagroso’: uma jiboia-vermelha batizada de ‘Ronaldo’ deu à luz 14 filhotes na instituição. A cobra de 1,80 metro vivia isolada há pelo menos nove anos e, portanto, não houve acasalamento. O caso foi divulgado nesta segunda-feira (24).

De inicio os pesquisadores acreditavam que a cobra era um macho, mas será investigado para saber se o gênero foi identificado erroneamente ou se trata de partenogênese, uma forma natural de reprodução assexuada em que os embriões se desenvolvem sem fertilização.

O especialista em répteis Pete Quinlan, que cuida de Ronaldo há 9 anos, foi alertado quando funcionários e alunos da faculdade registraram a cobra dando à luz. “Crio cobras há 50 anos e nunca tinha visto isso acontecer antes”, afirmou.

A cobra ‘Ronaldo’ não teve contato com nenhuma outra cobra, desde que foi resgatado pela Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). Os especialistas de Portsmouth acreditam que a explicação para o ‘nascimento milagroso’ é o processo raro chamado partenogênese.

“Ronaldo parecia um pouco mais gordo do que o normal, como se tivesse comido uma grande refeição, mas nunca pensamos por um momento que ele, ou deveríamos dizer que ela, estava grávido.”

Acredita-se que esta seja apenas a terceira ocorrência documentada em uma jiboia-vermelha em qualquer lugar do mundo. “É uma oportunidade fantástica para os alunos aprenderem sobre o desenvolvimento dos bebês cobras”, acrescentou Pete.

Agora, a faculdade irá realizar testes para identificar o sexo dos bebês cobras e improvisar 14 novos viveiros. Assim que as cobras amadurecerem o suficiente, elas irão para novos lares.

*Com informações Itatiaia

